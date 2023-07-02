Маск увеличил суточные лимиты на чтение постов в Twitter Маск увеличил суточные лимиты на чтение постов в Twitter до 10 тысяч

Фото: Vincenzo Livieri/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что увеличивает лимиты на количество постов, которые пользователи социальной сети смогут читать ежедневно. Теперь предел составляет десять тысяч публикаций в день для верифицированных пользователей, отметил миллиардер в своем микроблоге.

Согласно его новой концепции, неверефицированным пользователям соцсети в сутки будет доступна одна тысяча постов, а новым — 500 постов.

За 2 июля Маск второй раз обратился к лимитам. Сначала он их сократил. По первоначальному плану, для трех видов пользователей были установлены лимиты на уровне шести тысяч, 600 и 300 постов соответственно.

Миллиардер обещал, что ограничения будут временными. Он объяснил свои решения борьбой с «экстремальным уровнем» сбора данных и манипуляций системой. Конкретных сроков действия ограничений Маск не назвал, лишь отметив, что с ситуацией должны разобраться «в скором времени».

Ранее сообщалось, что космическая корпорация SpaceX миллиардера Илона Маска приняла на работу 14-летнего вундеркинда Кайрана Квази. Он занял должность инженера-программиста в проекте Starlink. Перед этим Квази стал самым молодым выпускником инженерной школы Университета Санта-Клары.