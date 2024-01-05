Маск упрекнул власти США в содействии нелегальным мигрантам Маск: администрация Байдена активно содействует нелегальной миграции

Фото: Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена поощряет нелегальной миграции, заявил предприниматель Илон Маск в социальной сети Twitter (Х). По мнению бизнесмена, об этом говорит в первую очередь статистика.

На данный момент нет никаких сомнений, что эта администрация (Байдена — NEWS.ru) активно содействует нелегальной миграции. Цифры говорят сами за себя, — отметил Маск.

Таким образом бизнесмен отреагировал на публикацию со статистическими данными по нелегальной миграции в эпоху администраций Обамы, Трампа, а также нынешнего лидера США Байдена. Худшие показатели оказались при власти последнего.

Ранее губернатор Техаса Грэг Эббот заявил, что Байден разрушает страну своей миграционной политикой. Эббот подчеркнул, что глава государства отказывается исполнять действующие законы в этой сфере, а также мешает их исполнению в штатах. В общем и в целом это выглядит как «враждебность к закону и порядку», заключил он, комментируя новость о том, что Минюст США готов подать иск против Техаса, если тот станет преследовать по закону подозреваемых в незаконном пересечении границы.

До этого конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что США грозит «неминуемое вторжение» мигрантов после отмены законодательного ограничения, принятого в период пандемии коронавируса. Она призвала отправить военных к южной границе страны, чтобы предотвратить приток нелегалов.