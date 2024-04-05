Маск упрекнул власти США в чрезмерном внимании к Украине

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск на фоне проблем на границе США заявил, что властям Штатов следовало бы уделять больше внимания собственным проблемам, а не ситуации на Украине. Таким образом он ответил на пост журналиста Такера Карлсона в социальной сети Twitter (X) о том, что Конгресс США продолжает спонсировать Киев, не имея представления о том, сколько военнослужащих украинской армии погибло.

Столько внимания к границам Украины, как будто границы США не существует, — написал Маск.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп предупредил, что в недалеком будущем США ожидают террористические акты из-за активного проникновения в страну множества нелегальных мигрантов. По его словам, в случае повторного избрания на высший государственный пост он покончит с «политикой открытых границ», которую ввел действующий глава государства Джо Байден, и начнет крупнейшую за всю историю страны депортацию.

До этого бывший глава государства уже обещал в первую очередь закрыть границу США. Он выразил уверенность в том, что заручится поддержкой в том числе избирателей, которые традиционно поддерживали демократов. Их тоже не устраивает ситуация с нелегалами, пояснил политик.