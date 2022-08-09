Маск упрекнул Байдена из-за баскетболистки Грайнер Маск призвал освободить баскетболистку Грайнер и осужденных за наркотики в США

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Илон Маск

Нужно освободить не только осужденную за контрабанду наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер, но и всех тех, кто наказан за аналогичные преступления в США, заявил американский предприниматель Илон Маск в подкасте Full Send Podcast. Он также выразил убеждение, что люди «не должны сидеть в тюрьмах за дела, связанные с наркотиками».

Если президент так усердно работает, чтобы освободить кого-то в России, кто сидит за «травку», то разве мы не должны освобождать людей в Америке, которые сидят за то же самое, — сказал Маск.

В феврале экс-баскетболистку команды из Екатеринбурга УГМК Бриттни Грайнер задержали при прохождении таможенного контроля. Тогда служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых она перевозила запрещенное в России гашишное масло. В суде спортсменка признала свою вину: она сказала, что не торгует веществом, а применяет для личного использования.

Позднее российский суд признал баскетболистку виновной. Ей было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта) и ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере). Грайнер осуждена на 9 лет колонии.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обратилась к российскому руководству с призывом принять предложение по обмену Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на российского бизнесмена Виктора Бута, который был осужден в США на 25 лет тюрьмы за торговлю оружием. Представитель американской администрации добавила, что власти США готовы на все, чтобы вернуть своих граждан.