Маск уличил Байдена в попытке использовать мигрантов на выборах Маск: Байден пытается изменить баланс сил на выборах с помощью мигрантов

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Илон Маск

Усилия администрации президента США Джо Байдена и Демократической партии в вопросах иммиграционной политики направлены на то, чтобы изменить баланс сил на предстоящих выборах главы государства, написал предприниматель Илон Маск в Twitter (X). Он отметил, что сейчас при переписи населения учитываются все жители округа независимо от гражданства.

Демократы в сенате только что единогласно проголосовали за отмену поправки, которая прекратила бы подсчет нелегалов при распределении мест в конгрессе <...>. Поскольку нелегалы в основном живут в штатах демократов, палата представителей и президентские голоса сдвигаются приблизительно на 5% влево, что достаточно для изменения всего баланса сил, — заявил Маск.

Он отметил, что это одна из главных причин, почему администрация Байдена оставляет рекордное число нелегальных мигрантов в стране и осуществляет минимум депортаций.

Ранее Маск заявил, что не спонсирует ни одного из кандидатов в президенты США. Таким образом бизнесмен отреагировал на слухи о том, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп встретился с ним для обсуждения финансирования предвыборной кампании. При этом Маск не дал четкого ответа на вопрос, кого он поддерживает на грядущих выборах.