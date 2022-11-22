Маск сообщил, что Twitter будет шифровать личные сообщения Маск сообщил, что Twitter будет шифровать личные сообщения во избежание утечек данных

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Lool Press

Новый владелец Twitter миллиардер Илон Маск заявил, что соцсеть будет шифровать личные сообщения и добавит зашифрованные видео- и аудиозвонки между аккаунтами, сообщает издание Verge со ссылкой на запись встречи нового владельца платформы с сотрудниками компании. По его данным, это позволит исключить утечку данных и случаи шпионской деятельности в соцсети.

Мы хотим, чтобы пользователи могли общаться, не беспокоясь о своей конфиденциальности, [или] не беспокоясь об утечке данных, из-за которой все их сообщения попадают в Интернет, — сказал Маск.

Ранее в суд Северного округа штата Калифорния был подан иск, в котором говорилось, что руководство Twitter с мая 2013 года по сентябрь 2019 года вводило пользователей в заблуждение относительно использования персональных данных. Например, соцсеть использовала телефонные номера и мейлы пользователей, которые те предоставляли с целью безопасности, для таргетинга. В результате с этим пришлось столкнуться более чем 140 млн пользователей.

Компания Twitter согласилась выплатить штраф размером $150 млн и таким образом уладить дело. Также там обещают разработать комплексную программу по защите данных и информационной безопасности. Кроме того, компании придётся отчитываться о внедрении любого нового продукта или услуги, собирающей личные данные пользователей, и проводить регулярные проверки системы безопасности данных.