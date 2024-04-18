Маск согласился с Дуровым по одному вопросу о жизни в США Маск поддержал Дурова в том, что безопасность в США важна для развития бизнеса

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Илон Маск

Предприниматель Илон Маск согласился после интервью сооснователя Telegram Павла Дурова с тем, что безопасность в городах США не способствует развитию бизнеса. Американский миллиардер сослался на историю Дурова о том, как на него напали трое грабителей в Сан-Франциско, после чего он не стал вести проект в Штатах.

Маск выразил свою точку зрения под комментарием одного из пользователей соцсети Twitter (X). Мужчина подчеркнул, что «безопасные улицы — это лишь основное требование» для привлечения предпринимателей в США.

Ранее Дуров рассказал американскому журналисту Такеру Карлсону, что на него напали грабители в Сан-Франциско. По словам бизнесмена, трое рослых мужчин попытались отобрать у него телефон, но он дал им «достойный отпор», ввязавшись в непродолжительную, но кровавую драку. Дуров отметил, что США — единственная страна, где на него напали на улице. Карлсон в свою очередь предположил, что эти грабители нечасто грабят русских, раз решились напасть.

Кроме того, Дуров признался, что старается не ездить в страны, которые являются «большими геополитическими игроками». В числе таковых он назвал Китай, США и Россию. Бизнесмен уточнил, что может посещать Штаты, но из-за повышенного внимания к приложению не делает этого: Telegram должен оставаться нейтральным. Крупная проблема современности — необходимость занимать сторону, что увеличивает количество угроз в мире и лишает людей взаимопонимания, пояснил он.