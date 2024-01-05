Маск смайликом описал идею военного вторжения в Россию Маск заявил, что вторжение в Россию всегда было плохой идеей

Фото: Angelo Carconi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стремление вторгнуться в Россию всегда было плохой затеей, заявил американский миллиардер Илон Маск в социальной сети Twitter (X). Маск сопроводил свое сообщение смеющимся смайликом, поставив под сомнение адекватность самой мысли вторгаться в Россию в любое время года.

Так он прокомментировал пост, высмеивающий вторжение Наполеона Бонапарта в Россию в 1812 году, которое обернулось бегством его армии с наступлением зимы. В конце была приписка о том, что не таким уж умным был знаменитый француз.

Просто не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей затеей, — написал Маск.

Ранее Маск заявил, что демографический коллапс угрожает населению Земли. По его мнению, это самая большая проблема, с которой сталкивается человечество.

До этого бизнесмен рассказал, чего ждать от 2024 года. По его словам, новый год станет хуже предыдущих, а «безумия» будет еще больше. Таким образом бизнесмен ответил на вопрос пользователя соцсети о том, на что рассчитывать после «четырех лет сумасшествия».

Также предприниматель заявил, что человечеству необходимо заняться освоением космоса и заселением других планет. В частности, бизнесмен считает, что люди должны основать базу на Луне и возвести города на Марсе.