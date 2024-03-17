Маск сделал прогноз по Украине Маск: Украина потеряет больше людей и территорий, если не начнет переговоры

Фото: МО Украины

Украина рискует лишиться большего количества граждан и территорий, если не инициирует процесс мирных переговоров, написал миллиардер Илон Маск в соцсети Twitter (X). По его словам, военных ВСУ отправляют «умирать в окопы впустую».

Чем дольше там нет мира, тем хуже для граждан Украины — больше людей погибнет и больше территорий будет потеряно, — написал он.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «формула мира», предлагаемая президентом Украины Владимиром Зеленским, вызывает у него «чувство брезгливости, переходящее в ощущение стыда». Он предложил российский сценарий завершения конфликта.

В первую очередь Медведев настаивает на признании «бывшей Украиной» своего поражения в конфликте, полной капитуляции и демилитаризации. Также политик считает необходимым, чтобы международное сообщество признало «нацистский характер» нынешнего политического режима на Украине. Медведев уточнил, что это предполагает «принудительную денацификацию» всех органов власти в стране.

Ранее папа римский заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость признать это и согласиться на переговоры. Он подчеркнул, что «сильнее тот, кто видит ситуацию, тот, кто думает о людях, тот, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры».