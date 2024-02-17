Маск счел Запад помехой для наступления мира на Украине Маск согласился с тем, что США и Евросоюз мешают мирным переговорам по Украине

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением, что Соединенные Штаты Америки и Европейский союз являются помехами для наступления мира на Украине. В социальной сети Twitter (X) бизнесмен поддержал публикацию информационного канала Wall Street Silver, в которой говорится, что продолжающееся финансирование Киева является единственной преградой для начала мирных переговоров.

Верно, — написал Маск.

Ранее глава SpaceX согласился с высказыванием, что Крым и Донбасс останутся российскими. Об этом бизнесмен написал в комментарии к посту Wall Street Silver в социальной сети Twitter (X). В публикации говорилось, что финансирование Украины не изменит ситуацию на передовой, а лишь продлит конфликт, что приведет к гибели сотен тысяч людей.

Также бизнесмен призвал остановить боевые действия на Украине. Он подчеркнул, что сделать это следовало еще год назад. Так он отреагировал на заявление президента США Джо Байдена, который сообщил о «преступной халатности» конгресса, не желающего поддерживать Киев.

Кроме того, Маск отметил, что выделение нового пакета помощи Киеву не поможет Украине. По его словам, продлевать конфликт тоже нет смысла.