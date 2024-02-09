Маск решил отказаться от мобильника Маск объявил об отказе от мобильного телефона

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск объявил в своей социальной сети Twitter (Х), что откажется от мобильного телефона. Обмениваться текстовыми сообщениями и звонить он намерен в соцсети.

Через несколько месяцев я откажусь от своего телефонного номера и буду использовать только X для обмена текстовыми сообщениями и для аудио- и видеозвонков, — написал миллиардер.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Маска умным человеком, которого невозможно остановить в развитии его проектов. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону он упомянул, что компания Маска Neuralink недавно внедрила имплант в мозг человека. Глава государства отметил, что этот процесс нужно подчинять каким-то правилам.

Сам же Маск сделал два репоста в социальной сети Twitter (X) интервью президента России. Он также написал, что беседу можно посмотреть с помощью Apple TV. На страницу Маска в Twitter (X) подписаны 172 миллиона человек. На странице же самого Карлсона интервью за 51 минуту набрало 10 млн просмотров.

Позже бизнесмен заявил, что США переусердствовали, начав использовать доллар в качестве оружия. Таким образом он согласился с президентом Путиным, озвучившим эту мысль в интервью Карлсону.