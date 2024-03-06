Маск развеял слухи о спонсировании президентской кампании Трампа Маск заявил, что не спонсирует кандидатов в президенты США

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Илон Маск

Американский миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети Twitter (X) заявил, что он не спонсирует ни одного из кандидатов в президенты США. Таким образом бизнесмен отреагировал на слухи о том, что экс-президент США, республиканец Дональд Трамп встретился с ним для обсуждения финансирования предвыборной кампании. Выборы в США пройдет в ноябре 2024 года.

Чтобы прояснить ситуацию: я не жертвую деньги никому из кандидатов в президенты, — заявил Маск.

Маск не дал четкого ответа на вопрос о том, кого он поддерживает на грядущих выборах. При этом он отметил, что не намерен голосовать за действующего президента США Джо Байдена.

Как сообщалось ранее, основной конкурент Трампа в лице бывшего постоянного представителя США при ООН Никки Хейли вышел из президентской гонки. Предполагается, что ее решение связано с низкими результатами, полученными в ходе «супервторника». Она заручилась поддержкой 92 делегатов, в то время как Трамп получил голоса 1012 делегатов.

Сам Трамп ранее заявил, что он считает свою победу на внутрипартийных выборах грустной и воодушевляющей. Политик подчеркнул, что его команда и он сам планируют сделать нечто, что уже давно никто не может сделать. При этом он не стал раскрывать своих планов, подчеркнув, что прошедший «супервторник» является для него невероятным мигом в истории США.