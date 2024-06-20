Маск разбил в пух и прах программу Байдена по доступу к интернету Маск: план Байдена по интернет-доступу является пустой тратой денег граждан США

Фото: Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Программа президента США Джо Байдена по обеспечению доступа американцев к высокоскоростному интернету является тратой денег налогоплательщиков, написал миллиардер Илон Маск в соцсети X. По его словам, инициатива главы Белого дома объемом $42,5 млрд никак не помогает нуждающимся гражданам.

Эта программа правительства является возмутительной тратой денег налогоплательщиков и совершенно не помогает нуждающимся людям, — подчеркнул предприниматель.

План Байдена был одобрен конгрессом еще в 2021 году. Однако несмотря на выделенный бюджет, программа до текущего периода так и не была реализована.

Ранее Маск пригрозил запретить использование устройств Apple в своих компаниях. Бизнесмену не понравилась представленная технология искусственного интеллекта Apple Intelligence, которую он назвал «жуткой шпионской программой». Корпорация оказалась недостаточно умной для того, чтобы разработать нейросеть и при этом гарантировать защиту безопасности пользовательских данных, указал миллиардер.

До этого американский предприниматель обратил внимание, что проступки сына президента США Хантера Байдена не имеют существенного значения, но наносят ущерб репутации страны. Личными выходками наследник американского лидера позорит Соединенные Штаты, резюмировал Маск.