Маск рассказал о нововведении в Twitter после ребрендинга Маск заявил, что в Twitter в скором времени темный фон станет темой по умолчанию

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Илон Маск

В соцсети Twitter скоро будет доступна только темная тема, сообщил ее владелец Илон Маск в своем аккаунте. Такое нововведение вызвало споры среди пользователей, так как многим удобнее пользоваться платформой в светлом режиме, а белый текст сложно читать на черном фоне. Позднее Маск добавил, что светлая тема сохранится, но темный режим будет установлен по умолчанию.

Эта платформа скоро будет иметь только темный режим. Это лучше во всех отношениях, — написал Маск.

В настоящее время в Twitter доступно несколько вариантов тем. Маск заявил, что затемненный фон будет удален из соцсети, таким образом останутся два режима — светлый и темный.

Ранее администрация Twitter присвоила аккаунт американского фотографа Джина Хвана. Страница с подписью @x была создана еще в 2007 году. 25 июля владелец получил электронное письмо с информацией, что аккаунт переходит в собственность компании X Corp, которая является юридическим владельцем Twitter.

До этого социальная сеть подверглась масштабным изменениям, в рамках которых логотип птицы сменили на букву Х. Сам домен X.com с 23 июля перенаправляет пользователей на платформу Twitter. До сих пор там лишь отображалась буква X. Компания — владелец платформы теперь носит название X Corp.