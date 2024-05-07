Маск рассказал о рецепте катастрофы для США Маск назвал миграцию непроверенных людей рецептом катастрофы для США

Фото: Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Большое число непроверенных нелегальных мигрантов, попадающих в США, является рецептом катастрофы, заявил на конференции в Институте Майкла Милкена предприниматель Илон Маск. Его высказывание опубликовано в соцсети X (Twitter). Бизнесмен назвал легальную иммиграцию в США «кафкианским, долгим, странным процессом», а нелегальный переход через границу на Юге — чрезмерно простым.

Иммиграция огромного числа непроверенных людей — это рецепт катастрофы. Я за ускорение процесса легальной иммиграции, но также за безопасность южной границы, — заявил миллиардер.

Ранее Маск сказал, что нынешняя миграционная политика, проводимая действующей администрацией США, является безумием. Так он прокомментировал пост журналистки Эшли Сент-Клер, посвященный митингу нелегальных мигрантов перед зданием городской ратуши в Нью-Йорке. Участники многотысячной акции выступали за предоставление им постоянного жилья на территории США, а также требовали дать им разрешение на работу.

Миллиардер также предупреждал, что западные страны рано или поздно захватит хаос гражданской войны. Таким образом он отреагировал на публикацию канадского профессора Гада Саада, который спрогнозировал конфликт из-за миграционной политики.