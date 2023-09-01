Маск рассказал, на кого из киногероев похож Байден Маск сравнил Байдена с персонажем телесериала «Байки из склепа»

Фото: Courtney «Coco» Mault from Omaha/USA/CC BY 2.0/Wikimedia Commons

Американский миллиардер Илон Маск иронически прокомментировал в Twitter (X) фото президента США Джо Байденом с лидером республиканцев в сенате, 81-летним Митчем Макконнеллом. Бизнесмен высмеял возраст политиков, отметив, что они могли бы сыграть без грима персонажа сериала «Байки из склепа».

Макконнелл и Байден могли пройти пробы на роль Хранителя склепа (персонаж телесериала «Байки из склепа» — NEWS.ru) — без грима и спецэффектов! — написал Маск.

Маск осенью 2022 года рассказал представителям Пентагона о своем общении с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Маска, разговор касался ситуации на Украине. По данным СМИ, о своей беседе с российским лидером предприниматель упомянул при обсуждении с представителями ведомства использования терминалов Starlink в рамках конфликта.

По словам Маска, тот лично разговаривал с Путиным за несколько недель до того, как опубликовал в Twitter (X) собственный вариант мирного урегулирования ситуации на Украине. По словам источника, консультации предпринимателя с Кремлем носили регулярный характер.

Ранее Маск поддержал мнение британского аналитика Александра Меркуриса о провале контрнаступления ВСУ и пагубной роли США в кризисе на Украине