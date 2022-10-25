Маск рассказал, каким он видит будущее Twitter Маск: Twitter должен стать честным форумом для дебатов

Фото: Социальные сети

Американский миллиардер Илон Маск заявил о том, что социальная сеть Twitter должна стать самым честным форумом для максимального числа людей с самыми разными убеждениями. Об этом прдприниматель сообщил в своем аккаунте в означенной соцсети. Маск планирует в ближайшее время приобрести компанию, которая владеет данной сетью.

Twitter должен быть настолько инклюзивным, насколько это возможно, и служить в качестве честного форума для оживленных, хоть и временами злобных, дебатов между людьми с различающимися убеждениями, — написал Маск.

В конце апреля Маск заключил с Twitter соглашение о его приобретении за $44 млрд. Сделка должна была закрыться до конца 2022 года, но 9 июля миллиардер от нее отказался. Маск заявил, что компания нарушила положения соглашения, указав, что социальная сеть не предоставила информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах.

В сентябре акционеры Twitter одобрили сделку по продаже соцсети гендиректору SpaceX Илону Маску за $44 млрд, по цене $54,20 за акцию. По данным CNN, акции компании торговались по цене чуть менее $41 за акцию, что практически на 25% ниже стоимости сделки. Голосование прошло спустя несколько дней после того, как Маск направил руководству Twitter третье письмо, в котором содержалась просьба о расторжении их сделки. Самому Маску принадлежит 10% акций Twitter.