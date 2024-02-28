Маск раскрыл, во что превратились США Маск: США стали убежищем для самых опасных преступников со всего мира

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Миграционная политика действующей администрации превратила США в убежище для самых опасных преступников со всего мира, заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети Twitter (X). По его мнению, любой желающий может пересечь южную границу страны и получить защиту.

Возможность избавиться от документов, удостоверяющих личность, пересечь южную границу [США] и попросить «убежища» превратила Америку в убежище для самых опасных преступников мира, — написал он.

Тем временем акционеры компании Tesla, основанной Маском, в скором времени на общем голосовании решат, нужно ли перерегистрировать компанию в штате Техас. Бизнесмен уже провел опрос в своей соцсети Twitter (X), где 87,1% проголосовали за эту идею. До этого ряд крупных американских изданий, в том числе Bloomberg и WSJ, писали, что Илон Маск намерен построить в Техасе «собственный город» и даже открыть университет.

Ранее сообщалось, что Маск лишился звания самого богатого человека на планете по версии Forbes. Лидером рейтинга стал владелец компании LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton), которая производит предметы роскоши, Бернар Арно. Его состояние оценивается в $211 млрд. Состояние Маска сейчас оценивается в $180 млрд, хотя годом ранее у него было $219 млрд.