Маск прошелся с критикой по сыну Байдена Маск: Хантер Байден своими личными выходками портит репутацию США

Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Хантер Байден

Проступки сына президента США Джо Байдена Хантера не имеют существенного значения, но наносят ущерб репутации Соединенных Штатов, написал миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети X. По его словам, личными выходками наследник американского лидера позорит страну.

По моему мнению, личные выходки Хантера не имеют большого значения <...> Однако нанесение ущерба репутации и авторитету США недопустимо, поскольку это позорит страну, — обратил внимание бизнесмен.

Ранее политолог Малек Дудаков допустил, что вопреки своим нынешним обещаниям, президент США, скорее всего, помилует своего сына после победы на ноябрьских выборах. Комментарий прозвучал на фоне признания Хантера Байдена виновным в нарушениях при хранении оружия. Вынесенный в штате Делавэр приговор нанесет по семье главы Белого дома репутационный удар, но вряд ли существенно скажется на уровне популярности отца, констатировал Дудаков.

До этого гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской дал прогноз, что из-за уголовного дела Байдена-младшего действующий президент США может проиграть предстоящие выборы. Импичмент главе государства не грозит, предположил он.