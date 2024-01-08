Маск прокомментировал обвинения в употреблении наркотиков Forbes: Маск заявил, что в его анализах нет следов наркотиков или алкоголя

Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что в течение трех последних лет выборочные тесты не выявили в его организме следы употребления наркотических веществ или алкоголя, передает Forbes. Таким образом предприниматель отреагировал на сообщения некоторых СМИ о том, что он принимает запрещенные вещества.

Илон Маск опроверг употребление запрещенных наркотиков, заявив, что в его организме за три года выборочных тестов на наркотики «не было обнаружено даже следов» наркотиков или алкоголя, — говорится в сообщении.

В субботу, 6 января, издание Wall Street Journal разместило материал, в котором, ссылаясь на источники, сообщило, что бизнесмен продолжает принимать наркотики, особенно кетамин. Как писала газета, последствия употребления могут негативно сказаться не только на здоровье Маска, но и на компаниях, находящихся под его руководством.

В статье отмечалось, что в период с 2018 по 2021 год предприниматель посетил в разных странах несколько закрытых вечеринок, где употреблял разные запрещенные вещества. Газета приводит в пример случай, когда Маск должен был выступить перед сотней своих сотрудников, однако опоздал на час, а когда вышел на сцену, невнятно произносил слова.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.