Маск продал акции Tesla на четыре миллиарда долларов Маск продал 19,5 млн акций Tesla стоимостью около $4 млрд

Фото: Ding Ting/Xinhua/Global Look Press

Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск продал 19,5 млн акций компании Tesla. Сумма выручки составила около $4 млрд. Об этом говорится в документ комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Как стало известно незадолго до этого, состояние Маска опустилось ниже отметки в $200 млрд по причине колебаний акций Tesla. Это произошло на фоне покупки предпринимателем компании Twitter.

По данным СМИ, с конца октября, когда Маск закрыл сделку по покупке Twitter за $44 млрд, акции Tesla упали в цене на 15,04%.

Ранее портал Platformer сообщил, что Илон Маск рассматривает возможность сделать доступ к Twitter платным. По его данным, пользователям будет предоставлен бесплатный лимит времени, который можно провести в соцсети, после чего сайт предложит оплатить подписку.

Сообщалось, что ежедневный прирост пользователей Twitter достиг рекордных 20%. Это произошло за первую неделю владения платформой Маском.