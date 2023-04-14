Маск призвал сажать в тюрьму на всю жизнь врачей, меняющих пол детям

Фото: Patrick Pleul/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Всех врачей, делающих операции по смене пола несовершеннолетним, необходимо сажать в тюрьму на пожизненный срок, считает предприниматель, основатель SpaceX и владелец Twitter Илон Маск. На своей странице в соцсети он написал, что также подобная ответственность должна распространяться и на родителей, приводящих детей до 18 лет к специалистам по смене пола.

Любой родитель или врач, который стерилизует ребенка до того, как он станет взрослым, должен отправиться в тюрьму на всю жизнь, — написал Маск.

Ранее в американском штате Флорида вступил в силу запрет на смену пола несовершеннолетним. В частности, теперь детям и подросткам будет запрещено использовать блокаторы полового созревания, гормональной терапии или хирургических операций.

Как заявил ранее политолог Алексей Ярошенко, в России следует запретить операции по смене пола полностью. По его мнению, подобная практика нарушает «божественный закон», моральные устои российского общества и закон запрете ЛГБТ-пропаганды. Эксперт считает, что после введения запрета необходимо жестко следить за тем, чтобы «трансгендерных переходов» в стране в принципе больше не происходило.