Маск призвал к равной справедливости судов для демократов и республикацев Маск в связи с делом Трампа призвал к равному отношению системы правосудия к обеим партиям

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Илон Маск

Американский миллиардер Илон Маск указал на важность обеспечения беспристрастной системы правосудия в свете предъявления в суде Нью-Йорка обвинений экс-президенту США республиканцу Дональду Трампу. Политика обвиняют в подлоге финансовых документов при выплате денег порнозвезде Сторми Дэниелс во время предвыборной кампании 2016 года. Соответствующее заявление Маск разместил в своем Twitter.

Во избежание потери доверия американского общества важно, чтобы наша система правосудия одинаково действовала как в отношение демократов так и республиканцев, — написал предприниматель.

Он также добавил, что партия, ставящая «правосудие выше кумовства», заслуживает наибольшего доверия.

Дональду Трампу во вторник, 4 апреля. были предъявлены обвинения по 34 пунктам фальсификации финансовой отчетности компании Trump Organization. Данное нарушение не предполагает тюремного заключения, однако оно ужесточается, если фальсификации делаются для сокрытия другого преступления. Как полагает прокуратура, таким образом Трамп пытался скрыть правонарушения, допущенные в ходе президентской кампании 2016 года.