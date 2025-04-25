Маск признался, что его очень рассмешили слова Зеленского о помощи США

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Илон Маск

Американский предприниматель и глава Департамента государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE) Илон Маск написал в социальной сети X, что не смог сдержать смех после высказывания президента Украины Владимира Зеленского об американской военной помощи. Миллиардер назвал это самым смешным, что он читал за весь день.

Самое смешное, что я прочитал за весь день, — заявил Маск.

Таким образом бизнесмен отреагировал на интервью Зеленского американскому журналисту Бену Шапиро. В ходе него украинский лидер заявил, что каждый цент из сотен миллиардов долларов американской помощи, направленных Киеву, «был должным образом отслежен и учтен».

Ранее Маск согласился с критическим замечанием президента США Дональда Трампа в адрес Зеленского. Он прокомментировал ответ хозяина Белого дома на слова украинского коллеги, отказавшегося признавать утрату территорий.

До этого Трамп назвал Зеленского вредным для переговоров по урегулированию украинского конфликта. По его мнению, политик, которому «нечем похвастаться», занимается подстрекательством. Трамп также предупредил, что Зеленский может потерять всю страну, если не заключит мир.