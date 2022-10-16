Маск признал тщетность своих попыток деэскалации конфликта на Украине

Фото: Britta Pedersen/Global Look Press

Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что он изо всех сил пытался добиться деэскалации ситуации на Украине, однако все его усилия остаются тщетными. Своими переживаниями миллиардер поделился с подписчиками своего Twitter-аккаунта.

Я пытаюсь изо всех сил деэскалировать эту ситуацию, и честно говоря, безуспешно, — написал предприниматель.

Ранее Маск заявил, что риск глобальной ядерной катастрофы достиг пиковой отметки за последние 60 лет. Высказывание бизнесмена, которое он опубликовал в своем Twitter-аккаунте в преддверии годовщины Карибского кризиса, стало ответом на сообщения об учениях сил ядерного сдерживания НАТО, в ходе которых пройдут полеты стратегических бомбардировщиков Boeing B-52 над Бельгией, Великобританией и Северным морем.

Также предприниматель объявил, что продолжит оплачивать систему спутниковой связи Starlink для Украины. Он добавил, что компания несет убытки в то время, как другие корпорации получают деньги налогоплательщиков. Перед этим в SpaceX заявили, что не в состоянии оплачивать дальнейшее обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине, и попросили Пентагон взять эти расходы на себя.

Кроме того, некоторое время назад Маск выразил мнение, что прийти к миру на Украине можно путем проведения повторных референдумов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей под наблюдением комиссии ООН. Предприниматель предложил оставить Крымский полуостров России.