Американский предприниматель Илон Маск заявил, что он изо всех сил пытался добиться деэскалации ситуации на Украине, однако все его усилия остаются тщетными. Своими переживаниями миллиардер поделился с подписчиками своего Twitter-аккаунта.
Я пытаюсь изо всех сил деэскалировать эту ситуацию, и честно говоря, безуспешно, — написал предприниматель.
Ранее Маск заявил, что риск глобальной ядерной катастрофы достиг пиковой отметки за последние 60 лет. Высказывание бизнесмена, которое он опубликовал в своем Twitter-аккаунте в преддверии годовщины Карибского кризиса, стало ответом на сообщения об учениях сил ядерного сдерживания НАТО, в ходе которых пройдут полеты стратегических бомбардировщиков Boeing B-52 над Бельгией, Великобританией и Северным морем.
Также предприниматель объявил, что продолжит оплачивать систему спутниковой связи Starlink для Украины. Он добавил, что компания несет убытки в то время, как другие корпорации получают деньги налогоплательщиков. Перед этим в SpaceX заявили, что не в состоянии оплачивать дальнейшее обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине, и попросили Пентагон взять эти расходы на себя.
Кроме того, некоторое время назад Маск выразил мнение, что прийти к миру на Украине можно путем проведения повторных референдумов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей под наблюдением комиссии ООН. Предприниматель предложил оставить Крымский полуостров России.