Маск признал, что цивилизации рано отказываться от нефти и газа Предприниматель Маск: в ближайшей перспективе нефть и газ придется использовать, иначе цивилизация рухнет

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Илон Маск

Мир по-прежнему остро нуждается в нефти и газе и в ближайшей перспективе их придется использовать, иначе цивилизация рухнет, заявил американский миллиардер Илон Маск на международной конференции по энергетике и технологиям ONS-2022 в норвежском Ставангере. По его словам, которые приводит ТАСС, к такому выводу придет «любой здравомыслящий человек».

В краткосрочной перспективе человечеству все еще нужны нефть и газ, иначе цивилизация рухнет. Особенно сегодня, когда введены санкции против России, нам нужны нефть и газ, чтобы поддержать существование нашей цивилизации, — сказал Маск.

Говоря о поиске Норвегией углеводородов на континентальном шельфе, Маск отметил, что в текущих условиях дополнительная разведка возможна. В то же время важно ускорить переход к устойчивой энергетике, добавил бизнесмен.

Ранее министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд заявил, что королевство не намерено снижать цены на природный газ для стран Евросоюза, несмотря на энергетический кризис, Он отметил, что правительство не будет навязывать бизнесу контракты на поставки голубого топлива с фиксированной ценой ниже рыночной. Министр добавил, что Брюссель 20 лет назад сам отказался от практики долгосрочных контрактов в пользу спотового рынка.