Маск предупредил о глобальной катастрофе, вспомнив русскую байку Илон Маск заявил о грядущей катастрофе при помощи русской байки

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Илон Маск

Американский бизнесмен Илон Маск предупредил в Twitter о неизбежной катастрофе из-за эскалации конфликтов по всему миру. При этом он вспомнил «русскую байку».

По его версии байки о золотой рыбке, бедный крестьянин попросил ее выколоть себе один глаз, когда узнал, что сосед получит все загаданное в двойном размере.

Око за око оставит всех нас слепыми. Потому что это работает по принципу рекурсии, — подчеркнул Маск.

Ранее Илон Маск объяснил вызвавший шквал критики свой план по урегулированию конфликта на Украине тем, что эскалация ситуации может привести к третьей мировой. Таким образом он отреагировал на негативную реакцию в украинских СМИ. Маск назвал себя большим фанатом Украины, но не третьей мировой войны.