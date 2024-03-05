«Страшнее 11 сентября»: Маск намекнул на кровавые события в США Маск предрек Америке события страшнее терактов 11 сентября из-за мигрантов

Фото: Manfred Segerer via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press

Последствия 11 сентября

Предприниматель Илон Маск заявил, что в США «закладывается основа для чего-то гораздо худшего, чем 11 сентября». Об этом он написал в своем Twitter (Х) после того, как администрация президента США Джо Байдена признала, что прибытие 320 тысяч нелегальных мигрантов в страну создает «уязвимые места» в национальной безопасности.

Весьма вероятно, что закладывается основа для чего-то гораздо худшего, чем 11 сентября . Это просто вопрос времени, — написал Маск.

До этого Илон Маск обвинил президента Байдена в том, что он потворствует нелегальной миграции. По мнению миллиардера, Байден надеется за счет мигрантов обеспечить себе поддержку на предстоящих выборах, фактически разрушив устоявшуюся двухпартийную политическую систему. Ранее Маск заявил, что не будет голосовать за Байдена на предстоящих президентских выборах в США.

Ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в недалеком будущем США ожидают террористические акты из-за активного проникновения в страну множества нелегальных мигрантов. По его словам, в случае повторного избрания на высший государственный пост он покончит с «политикой открытых границ», которую ввел действующий глава государства Джо Байден, и начнет крупнейшую за всю историю страны депортацию.