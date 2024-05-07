Маск предположил, когда человечество сможет колонизировать галактику Маск: человечеству потребуется миллион лет для колонизации галактики

Фото: Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Чтобы колонизировать галактику, человечеству потребуется около миллиона лет, заявил американский предприниматель Илон Маск. В ходе конференции в Институте Майкла Милкена бизнесмен отметил, что для дальнейших исследований космоса важно, чтобы сохранилась цивилизация, пишет «Ямал-Медиа».

Как подчеркнул предприниматель, через миллион лет колонии жителей Земли смогут побывать в каждом уголке галактики. Маск также предположил, что люди сумеют найти следы инопланетных цивилизаций. Кроме того, около 20 лет, по словам бизнесмена, потребуется для колонизации Марса.

Научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый ранее заявил, что шансы Маска колонизировать Марс достаточно низкие. Академик отметил, что пока знаний об этой планете недостаточно, чтобы говорить хотя бы о возможности полета. По его словам, люди до сих пор не знают, как защитить экипаж от радиации во время перелета.

Врач-терапевт Алексей Водовозов также с сомнением отреагировал на новость о запуске бронирования мест для полетов в космос американской компанией Маска SpaceX. Специалист подчеркнул, что противопоказаниями для полетов являются хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистые патологии.