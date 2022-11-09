Маск предложил запустить перевод денег через Twitter Маск поделился идеей перевода денежных средств через соцсеть Twitter

Фото: pixabay.com

Новый владелец Twitter, американский предприниматель Илон Маск рассказал пользователем об идее запустить перевод денежных средств через социальную сеть. Соответствующее заявление он сделал в ходе общения с пользователями. Кроме того, Маск сообщил, что убрал функцию, при которой у страниц официальных лиц, ведомств и СМИ появляется пометка «официальная».

Во время общения с пользователями в аудиокомнате Маск сообщил, что оплатившие верификацию в соцсети получат определенный баланс на свой аккаунт.

Что если вы захотите отправить деньги кому-нибудь в Twitter? <...> Почему не переводить деньги в Twitter? Звучит, как отличная идея, — заявил предприниматель.

Он также сообщил, что убрал введенную несколько часов назад функцию, при которой у страниц официальных лиц, ведомств и средств массовой информации появляется пометка «официальная». Это нововведение было опробовано после решения Маска о вводе платной подписки для аккаунтов, у которых будет отображаться синяя галочка.

Я только что убил ее, — ответил Маск на публикацию пользователя, сообщившего о том, что соответствующая пометка сначала появилась у него, а затем пропала.

Кроме того, Маск заявил, что приобретенный им Twitter в ближайшее время будет «делать много глупостей». По его словам, сохранится то, что работает, и изменится то, что не работает. Бизнесмен добавил, что принимает жалобы на работу соцсети.