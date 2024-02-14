Маск предложил проверять умственные способности президентов США Маск: президенты США обязательно должны проходить тест на умственные способности

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Прохождение теста на умственные способности должно быть обязательным для президента США, написал американский предприниматель Илон Маск в Twitter (X). Он объяснил это тем, что глава Белого дома отвечает за «ядерный чемоданчик».

Прохождение базового когнитивного теста не должно быть необязательным для человека, который контролирует «ядерный чемоданчик», — заявил Маск.

Ранее бывший врач Белого дома, сенатор-республиканец Ронни Джексон заявил, что отчет спецпрокурора Роберта Хёра подтверждает серьезные проблемы со здоровьем у президента США Джо Байдена. Он признался, что знал об этом давно, причем Байдену становится с каждым днем все хуже. По словам специалиста, американский лидер давно не тот человек, каким был при президентстве Барака Обамы.

Кроме того, экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что проблемы с памятью делают Байдена угрозой для безопасности своей страны. При этом, по его словам, в России сомневаются, что глава Белого дома способен управлять государством. Джонсон добавил, что президент РФ Владимир Путин не находит смысла общаться с американским коллегой. Вместе с тем представители Республиканской партии США начали говорить о снижении когнитивных способностей главы американского государства еще три года назад.