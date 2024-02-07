Маск потребовал арестовать тех, кто выступает против Такера Карлсона

Американский бизнесмен Илон Маск потребовал арестовать тех, кто призывает к репрессиям в отношении телеведущего Такера Карлсона. Соответствующий комментарий он оставил в социальной сети Twitter (Х) под постом консервативного блогера Яна Чонга. В нем Чонг предположил, что Карлсон после возвращения из России может пострадать из-за своей позиции.

Арестуйте тех, кто призывает к его аресту, — написал Маск в комментарии.

Ранее Карлсон заявил, что в скором времени возьмет интервью у президента России Владимира Путина. По его словам, он самостоятельно организовал и оплатил поездку в Москву, не получая поддержки от властей или кого бы то ни было. При этом он объяснил, что приехал в Россию «не из любви к Владимиру Путину, а из любви к США», чтобы донести для граждан своей страны суть происходящих на Украине событий.

Между тем, американская газета The Wall Street Journal предположила, что интервью Карлсона с Путиным будет опубликовано 8 февраля. При этом до конца остается неизвестным, взял ли журналист интервью у президента или только планирует. На соответствующий вопрос Карлсон ответил, что «ему нужно выпить немного кофе», после чего сел в автомобиль и уехал.

Тем временем, ведущий радиошоу Алекс Джонс заявил, что нашумевшее интервью с российским президентом длится два часа. Он отметил, что беседа будет представлена публике в ближайшее время.