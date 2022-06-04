Маск потерял $16,9 млрд на фоне грядущего сокращения штата Tesla

Фото: Marquardt,Christian/Keystone Press Agency/Global Look Press

Акции компании Илона Маска Tesla упали на 9,2% после решения бизнесмена сократить штат на 10%. Маск, состояние которого на данный момент оценивается в $216,8 млрд, потерял $16,9 млрд, несмотря на то, что акции Tesla росли четыре недели подряд, пишет Forbes.

Накануне агентство Reuters сообщило, что Маск в письме к руководству компании заявил «об очень плохом предчувствии» насчёт мировой экономики. Также сообщалось, что миллиардер якобы разослал всем своим работникам письмо о необходимости работать из офиса.

Каждый, кто хочет работать удалённо, должен находиться в офисе минимум (и я имею в виду «минимум») 40 часов в неделю или покинуть Tesla. Это меньше, чем мы требуем от заводских рабочих, — цитирует письмо агентство.

Главный рыночный стратег Miller Tabak Мэтт Малей заметил по этому поводу, что акции Tesla упали на 33% за год.

Главное, о чем сейчас, вероятно, думают инвесторы, так это о том, чтобы Маск заткнулся, — отметил Малей.

Самое больше падение произошло после того, как Илон Маск в апреле объявил о покупке Twitter за $44 млрд. После Маск сообщил о приостановке покупки соцсети до результатов проверки проверки количества фейковых и спам-аккаунтов.

Ранее президент США Джо Байден пожелал предпринимателю Илону Маску удачного полета на Луну после того, как бизнесмен высказался о «плохом предчувствии» насчет происходящего в экономике. Американский лидер отверг мнение основателя Tesla в ходе пресс-конференции в штате Делавэр.