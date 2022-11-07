Маск посоветовал американцам голосовать за республиканцев Маск посоветовал беспартийным американцам проголосовать за республиканцев на выборах в конгресс

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Американский бизнесмен и мультимиллиардер Илон Маск посоветовал согражданам без партийной аффилиации отдать свои голоса на предстоящих выборах в Конгресс США за республиканцев, чтобы уравновесить демократическую администрацию. Об этом предприниматель призвал в соцсети Twitter, которую он недавно приобрел.

Независимо мыслящим избирателям: разделение полномочий ограничивает худшие из крайностей обеих партий. Поэтому я рекомендую голосовать за республиканский конгресс с учетом того, что президент — демократ, — написал он.

Граждане Соединенных Штатов 8 ноября будут выбирать весь состав палаты представителей и треть сената. На текущий момент конгресс полностью контролируется демократами — однопартийцами президента Джо Байдена.

Ранее обозреватель газеты The Washington Post и специалист по международным отношениям Ишаан Тарур заявил, что США в случае победы представителей Республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс 8 ноября могут принять решение о значительном сокращении или полной остановке помощи для Украины.

ABC News совместно с Washington Post ранее провели опрос среди граждан США, которые свидетельствует о том, что большинство американцев готово поддержать на выборах в конгресс республиканцев, а не демократов. Согласно итогам опроса, если бы голосование проходило непосредственно в день социсследования, то 49% респондентов отдали бы свой голос за кандидатов от республиканской партии. За демократов проголосовали бы 48% американцев.