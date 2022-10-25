Маск пообещал завершить сделку по покупке Twitter к 28 октября

Фото: Britta Pedersen/Global Look Press

Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск пообещал завершить сделку по покупке сервиса микроблогов Twitter, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, бизнесмен выступил с таким заявлением в ходе видеоконференции с банкирами, которые помогают «профинансировать сделку» по покупке соцсети.

Банки, которые предоставляют долговое финансирование на сумму $13 млрд, завершили составление окончательного кредитного соглашения и находятся в процессе подписания документации, что является одним из последних шагов перед фактической отправкой денег Маску, — сообщили в агентстве.

В конце апреля Маск заключил с Twitter соглашение о его приобретении за $44 млрд. Сделка должна была закрыться до конца 2022 года, но 9 июля миллиардер от нее отказался. Маск заявил, что компания нарушила положения соглашения, указав, что социальная сеть не предоставила информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах.

В сентябре акционеры Twitter одобрили сделку по продаже соцсети гендиректору SpaceX Илону Маску за $44 млрд, по цене $54,20 за акцию. По данным CNN, акции компании торговались по цене чуть менее $41 за акцию, что практически на 25% ниже стоимости сделки. Голосование прошло спустя несколько дней после того, как Маск направил руководству Twitter третье письмо, в котором содержалась просьба о расторжении их сделки. Самому Маску принадлежит 10% акций Twitter.