Маск пообещал не увольнять 75% сотрудников Twitter Bloomberg: Маск пообещал сотрудникам Twitter не увольнять 75% персонала компании

Фото: www.imago-images.del/Global Look Press

Американский предприниматель, владелец SpaceX и Tesla Илон Маск пообещал сотрудникам Twitter не увольнять 75% персонала компании в случае ее покупки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Ранее о планах Маска устроить масштабные увольнения писала газета Washington Post.

Илон Маск сообщил сотрудникам Twitter Inc. в среду, что он не планирует сокращать 75% персонала, когда он возглавит компанию, — говорится в сообщении агентства.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Маск пообещал завершить сделку по покупке сервиса микроблогов Twitter к 28 октября. По данным агентства, бизнесмен выступил с таким заявлением в ходе видеоконференции с банкирами, которые «помогают профинансировать» сделку по покупке соцсети.

При этом СМИ написали, что в планах Маска — уволить 75% персонала компании. Позднее руководство социальной сети направило сотрудникам письмо, где попросило не верить слухам.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году, ее основной продукт — одноименная социальная сеть, в которой пользователи обмениваются короткими сообщениями. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

Накануне Маск обновил описание своего профиля в социальной сети Twitter. Предприниматель указал в разделе биографии, что является «главным по твитам».