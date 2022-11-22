Маск пообещал больше не сокращать сотрудников Twitter

Фото: Социальные сети

Новый владелец компании Twitter Илон Маск на собрании с сотрудниками в штаб-квартире фирмы в Сан-Франциско пообещал больше не сокращать штат компании. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на два источника, присутствовавших на встрече. Известно, что к настоящему моменту Маск уже уволил более половины сотрудников Twitter.

По данным интернет-издания, на встрече с коллективом предприниматель заявил, что больше увольнений «не планирует». По словам одного из собеседников издания, до того, как Маск стал владельцем Twiter, в компании работали около 7500 человек. После увольнений и сокращения число сотрудников не превышает 2300.

Также издание отмечает, что компания может начать нанимать специалистов. Один из источников сообщил, что на встрече Маск объявил о намерении принять на работу юольше инженеров. Один из сотрудников компании подсчитал, что к настоящему времени Twitter покинули около 50% работавших там инженеров.

Кроме того, Маск объявил, что не намерен переносить штаб-квартиру из Сан-Франциско (Калифорния) в Техас.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Илон Маск стал массово увольнять из компании сотрудников отдела продаж. Новая волна увольнений началась 20 ноября. По даннмы агентства, Маск прибег к такому сокращению, чтобы сбалансировать оставшийся в компании персонал.

Также сообщалось, что сотни сотрудников Twitter решили уволиться после ультиматума Маска, предложившего им работать «долгими часами и с высокой интенсивностью» или же уволиться, получив трехмесячное выходное пособие. Отмечается, что Маск привлек к работе некоторых инженеров и менеджеров из других своих компаний, включая Tesla, однако многие из них только знакомятся с тем, как работает служба социальных сетей.