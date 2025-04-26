Маск «похоронил» пилотируемую авиацию из-за дешевых дронов Маск заявил о скором превосходстве дешевых БПЛА над пилотируемой авиацией

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Илон Маск

Рои дешевых беспилотников в будущем затмят классическую пилотируемую авиацию, заявил американский предприниматель и глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск в соцсети X. По его мнению, дорогостоящая летательная техника, управляемая людьми, будет быстро уничтожаться недорогими дронами.

Пилотируемые воздушные суда будут мгновенно уничтожаться роями дешевых дронов, — высказался миллиардер.

Высказывание Маска стало реакцией на обвинения политической активистки Лоры Лумер в адрес корпорации Lockheed Martin, которая, по ее мнению, несет ответственность за провал программы по выпуску истребителя пятого поколения F-35. Женщина уверена, что это стало «многомиллиардным предательством американских налогоплательщиков и национальной безопасности», так как самолеты находятся в непригодном для использования в боях состоянии.

Ранее предприниматель заявил об угрозе введенных американским лидером Дональдом Трампом торговых пошлин для роботов, выпускаемых компанией Tesla. По его словам, из-за тарифов продукция фирмы может лишиться важных деталей китайского производства. Есть шансы на разворот ситуации в сторону корпорации, но для этого нужно будет предоставить гарантии КНР, уточнил Маск.