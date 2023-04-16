Маск подтвердил дату первого испытательного пуска Starship Маск подтвердил, что первый испытательный пуск Starship назначен на понедельник

Фото: SpaceX/via Globallookpress.com

Американский бизнесмен Илон Маск подтвердил, что его компания SpaceX планирует 17 апреля осуществить первый тестовый запуск космического корабля Starship.

Попытка запуска состоится завтра, — написал Маск.

Ранее SpaceX объявила о планировании первых полноценных летных испытаний полностью интегрированной системы, состоящей из космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy. Федеральное управление гражданской авиации США включило запуск с космодрома Бока-Чика в Техасе в согласованное расписание космических запусков на 17 апреля с запасным «окном» с 18 по 21 апреля.

SpaceX разрабатывает многоразовый космический корабль Starship для полетов в дальний космос. Согласно идее Маска, именно Starship будет использован для транспортировки людей на Луну и Марс.

Ранее академик Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского Игорь Маринин заявил, что в ближайшие 50 лет люди не смогут полететь на Марс, так как на данный момент нет возможности обеспечить космонавтов всем необходимым, в том числе водой, для такого длительного полета. Комментируя заявление американского предпринимателя Илона Маска о предстоящем полете, эксперт отметил, что для этого на космическом корабле должно быть несколько тонн воды.