Маск поделился своими планами на Марс Маск: уже через 15 лет на Марсе будет процветающая база

Фото: NASA-JPL-Caltech via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Через 15 лет на Марсе может заработать процветающая база, заявил американский предприниматель Илон Маск в своем аккаунте в соцсети Х (Twitter). Так миллиардер прокомментировал новость своей компании SpaceX о том, что 15 лет назад ракета Falcon 1 стала первым частным космическим аппаратом на жидком топливе, который достиг орбиты Земли.

Надеюсь, что через 15 лет на Марсе будет процветающая база, — написал Маск.

Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что Илон Маск — выдающийся человек, у которого многое получается в космической сфере. По словам главы государства, правительство США помогало Маску в реализации различных проектов, связанных с космическими полетами. Россия намерена принять аналогичные меры и привлечь к разработкам частных инвесторов.

В рамках Восточного экономического форума глава государства также высказался о провале российской миссии «Луна-25». По словам Путина, неудавшееся прилунение аппарата не означает, что данная космическая программа будет полностью остановлена. По его словам, специалисты космической отрасли продолжают ее реализацию. Причины, по которым аппарат мог потерпеть крушение, также будут проанализированы.