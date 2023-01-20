Маск поддержал российского хоккеиста, отказавшегося надеть ЛГБТ-свитер Маск поддержал Проворова после его отказа участвовать в акции в поддержку ЛГБТ

Фото: Kyle Ross/Icon Sportswire/Global Look Press

Иван Проворов

Американский миллиардер Илон Маск в Twitter выразил поддержку российскому хоккеисту «Филадельфии Флайерз» Ивану Проворову, отказавшемуся надеть игровой свитер с ЛГБТ-символикой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Проворова после этого инцидента вынудили отключить возможность комментирования своих постов в американских соцсетях из-за обрушившейся на него травли.

Маятник качнулся слишком далеко, — написал Маск.

18 января Проворов не стал участвовать в предматчевой акции в поддержку ЛГБТ. Российский спортсмен не вышел на раскатку перед встречей с «Анахаймом», во время которой игроки его команды появились на площадке в форме с номерами, исполненными в радужных цветах. После матча, ставшего победным для «Филадельфии», Прохоров объяснил, что решил остаться верным своим религиозным принципам.

Проворов перешел в «Филадельфию» в 2016 году. За это время он сыграл 495 матчей и забросил 61 шайбу.