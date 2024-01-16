Маск поддержал идею Зеленского о мирном саммите по Украине

Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский миллиардер Илон Маск поддержал идею президента Украины Владимира Зеленского о проведении мирного саммита высокого уровня. На своей странице в социальной сети Twitter (Х) предприниматель выразил надежду на то, что такое мероприятие вскоре состоится.

Я надеюсь, что это произойдет. Время остановить гибель людей в окопах, — написал Маск.

Предложение о мирном саммите Зеленский высказал накануне в ходе встречи с президентом Швейцарии Виолой Амхерд. Она выразила готовность выполнить просьбу украинского лидера. По мнению Зеленского, в этом мероприятии могут принять участие «все страны мира», которые уважают суверенитет и территориальную целостность Украины. Он также отметил, что хотел бы видеть на саммите в том числе представителей Глобального Юга, в первую очередь Китая.

Ранее сообщалось, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече в Давосе анонсировал проведение двух саммитов по «формуле мира». Он пояснил, что в рамках первого саммита предлагается начать девять отдельных конференций на разных уровнях для каждого из пунктов формулы. На втором саммите, где предполагается участие мировых лидеров, должен быть представлен план, который они смогут доработать и утвердить.