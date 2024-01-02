Маск озвучил зловещее предсказание на 2024 год Маск: 2024 год станет еще более безумным, чем предыдущие

Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press

Новый 2024 год станет хуже предыдущих, заявил американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск в соцсети Twitter (X). По его словам, «безумия» будет еще больше. Так бизнесмен ответил на вопрос пользователя соцсети о том, на какой рассчитывать год после «четырех лет сумасшествия».

Мой прогноз: 2024-й будет еще более безумным, — считает Маск.

Ранее он заявил, что человечеству необходимо заняться освоением космоса и заселением других планет. В частности, бизнесмен считает, что люди должны основать базу на Луне и возвести города на Марсе.

В октябре сообщалось, что бизнесмен обеднел на $16 млрд за сутки. Причиной потери части капитала стало падение акций компании Tesla. Спад составил 9,3% — до $220. Этому предшествовало обнародование информации о сокращении чистой прибыли корпорации в 1,8 раза по итогам третьего квартала. Однако финансовое состояние Маска от этого не сильно изменилось. В 2023 году он заработал $95,4 млрд, так что предприниматель по-прежнему возглавляет список 500 самых богатых людей мира. Журналисты считают, что укреплению капитала Маска поспособствовал успех его компаний SpaceX и Tesla.

До этого Маск прокомментировал заявление бизнесмена Дэвида Сакса, который сообщил о серьезной проблеме с боеприпасами в США из-за помощи Украине. Бизнесмен назвал ситуацию «пугающей».