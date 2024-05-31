Маск ответил на слухи о назначении консультантом Трампа Маск опроверг слухи о предложении стать консультантом Трампа

Фото: Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что никогда не обсуждал возможность назначения консультантом экс-главы Белого дома Дональда Трампа в случае победы республиканца на выборах президента США в ноябре. В своем X-аккаунте он также отрицает обсуждение Трампом политики в отношении криптовалют, несмотря на то что является сторонником внедрения средств, которые «передают власть народу, а это как раз может сделать криптовалюта».

Никаких обсуждений моей роли в потенциальной администрации Трампа не было, — написал бизнесмен.

О том, что Маск и Трамп обсуждали такое назначение, писала газета The Wall Street Journal. По ее данным, их встреча состоялась в марте в особняке миллиардера Нельсона Пелтца во Флориде. По информации WSJ, Трамп считает, что глава Tesla мог бы курировать вопросы безопасности на границах США и экономики страны.

Ранее Маск уволил почти 500 сотрудников Supercharger в Tesla, в том числе старшего директора Ребекку Тинуччи. Команда Supercharger занималась сетью станций для ускоренной зарядки электромобилей. Решение стало полной неожиданностью для целого ряда крупных компаний, которые пользовались услугами Tesla и, в частности, ее адаптерами для заряда автомобилей с электродвигателями.