Bon voyage: Маск о решении России выйти из проекта МКС Маск пожелал России счастливого пути после ее решения выйти из проекта МКС

Фото: Roscosmos/via Global Look Press

Международная космическая станция

Американский миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск в Twitter отреагировал на решение России выйти из проекта Международной космической станции до 2024 года. Он на французском языке пожелал Москве «cчастливого пути».

Bon voyage, — написал Маск.

26 июля генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил о выходе России из проекта МКС после 2024 года. По его словам, Москва выполнит все обязательства перед иностранными партнерами. Глава корпорации также отметил, что своей основной задачей он видит обеспечение экономики России всеми необходимыми космическими услугами.