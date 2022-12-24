Маск опроверг слухи об удалении одной из функций в Twitter Маск назвал фейком удаление функции предотвращения суицидов в Twitter

Гендиректор Twitter Илон Маск опроверг сообщения о том, что из соцсети была удалена функция #ThereIsHelp («Помощь есть»), благодаря которой пользователи могли получить контакты горячей линии для предотвращения самоубийств. По словам бизнесмена, функция работает по-прежнему.

Функция по-прежнему работает. Это фейковые новости. Twitter не предотвращает самоубийства, — написал Маск.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Маск распорядился убрать из Twitter функцию #ThereIsHelp. С помощью данной функции пользователи могут получить контакты организаций, оказывающих поддержку в области психического здоровья, ВИЧ, вакцин и других сферах.

До этого Маск допустил замену лайков в соцсети на реакции. Он написал в своем аккаунте, что твиты читают в 100 раз чаще, чем лайкают. В связи с этим один из пользователей Twitter предложил ему заменить стандартные лайки на набор реакций.

Также стало известно, что Маск сообщил об увольнении заместителя генерального юрисконсульта компании Джима Бейкера в связи с его возможной причастностью к скандалу с цензурой вокруг ноутбука сына президента США Джо Байдена Хантера. Имя юриста упоминается в расследовании истории вместе с публикацией его переписки в контексте обсуждения данного инцидента.