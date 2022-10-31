Маск опроверг новость о сокращении сотрудников Twitter до выплаты грантов

Фото: Социальные сети

Американский предприниматель Илон Маск опроверг сообщение СМИ об увольнении части сотрудников Twitter до выплаты грантов в виде акций компании. Ранее с такой информацией выступило издание The New York Times. Опровержение Маск опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

Это неправда, — написал предприниматель.

Издание The New York Times ранее сообщило, что Илон Маск отдал распоряжение с 29 октября приступить к увольнению сотрудников Twitter. По данным издания, увольнения будут происходить до 1 ноября. В этот день сотрудники компании должны получить гранты в виде акций в качестве части их компенсации. В NYT отмечают, что это позволит Маску избежать дополнительных расходов.

28 октября телеканал CNBC сообщил, что Илон Маск принял руководство компанией Twitter. Прежнее руководство покинуло штаб-квартиру.

При этом агентство Bloomberg сообщило, что американский предприниматель, владелец SpaceX и Tesla Илон Маск пообещал сотрудникам Twitter не увольнять 75% персонала компании в случае ее покупки. О планах Маска устроить масштабные увольнения писала газета Washington Post.