Маск ограничил число записей в Twitter, которые можно прочитать в день

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Илон Маск

Американский миллиардер и владелец Twitter Илон Маск объявил о временной квоте в соцсети на число записей, которые можно прочитать в день. Он объяснил такое решение борьбой с «экстремальным уровнем» сбора данных и манипуляций системы. Конкретных сроков действия ограничений владелец Twitter не уточнил, но отметил, что с ситуацией должны разобраться в скором времени.

По новым правилам, которые Маск опубликовал у себя на странице, верифицированные пользователи, купившие подписку за $8, смогут прочитать 6000 твитов, неверифицированные — 600 твитов, новые пользователи без верификации — 300.

27 июня Маск встревожился после того, как предприниматель Дэвид Сакс предположил, что США могут начать призывать к «американизации» конфликта на Украине. По мнению Сакса, подобное может произойти в случае уничтожения Запорожской АЭС. Соответствующий текст он разместил в своем аккаунте в социальной сети.

Предприниматель напомнил, что ранее сенаторы Грэм и Блюменталь внесли в верхнюю палату конгресса резолюцию, в которой говорится о гарантиях НАТО в отношении Украины в случае уничтожения ядерного объекта в стране. Сакс подчеркнул, что вскоре после этого Киев начал говорить о планах РФ по ликвидации ЗАЭС. Он предположил, что если подобное произойдет, будет неизвестно наверняка, кто это сделал, однако СМИ «рефлекторно» обвинят Россию.