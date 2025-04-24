Маск одним словом ответил на критику Трампа в адрес Зеленского Маск согласился с критикой Зеленского со стороны Трампа

Фото: Global Look Press

Илон Маск

Миллиардер Илон Маск в соцсети X согласился с критическим замечанием американского лидера Дональда Трампа в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Он прокомментировал заявление хозяина Белого дома о словах украинского коллеги, отказавшегося признавать утрату территорий.

Именно, — написал Маск.

Ранее Трамп, комментируя отказ Зеленского признать Крым российским, заявил, что политик вреден для переговоров по урегулированию конфликта. Он подчеркнул что украинский лидер, которому «нечем похвастаться», занимается подстрекательством. По словам американского президента, Зеленский может потерять всю страну, если не заключит мир.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывание президента США о принадлежности Крыма полностью совпадает с официальной позицией России. По его словам, Москва неоднократно делала подобные заявления.

Позже российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале написал, что Трамп испытывает неприязнь к украинскому коллеге. После срыва им мирных переговоров это раздражение перешло из личной в политическую плоскость, в Белом доме это больше не пытаются скрыть, уточнил политик.