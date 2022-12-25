Маск оценил угрозу банкротства Twitter Маск заявил, что Twitter пока не угрожает банкротство

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Илон Маск

Соцсети Twitter не угрожает банкротство, заявил гендиректор платформы Илон Маск. При этом предприниматель не стал отрицать, что соцсеть находится вне зоны безопасности. По словам Маска, сотрудникам Twitter предстоит еще много работы.

Twitter пока что не в безопасности, но и не находится на пороге банкротства. Предстоит еще много работы, — написал предприниматель.

Ранее Маск опроверг сообщения о том, что из соцсети была удалена функция #ThereIsHelp («Помощь есть»), благодаря которой пользователи могут получить контакты горячей линии для предотвращения самоубийств. По словам бизнесмена, сервис работает по-прежнему.

До этого предприниматель допустил замену лайков в соцсети на реакции. Он написал в своем аккаунте, что твиты читают в 100 раз чаще, чем лайкают. В связи с этим один из пользователей Twitter предложил ему заменить стандартные лайки на набор реакций. Илон Маск согласился, ответив «да».

12 ноября американская компания Omnicom Media Group, занимающаяся маркетинговыми коммуникациями и рекламой, рекомендовала своим клиентам на время отказаться от размещения рекламы в Twitter после приобретения платформы Маском. Причиной такой рекомендации в компании назвали угрозу для безопасности брендов клиентов.